Nicolas Sarkozy hat das Gefängnis bereits verlassen

Fotos, die am heutigen 10. November vor dem Zuhause des ehemaligen Präsidenten entstanden sind, zeigen, wie Sarkozy gerade aus einem schwarzen Auto aussteigt. Weitere Aufnahmen zeigen auch den Wagen, wie er gerade von einer Polizeieskorte durch die Strassen begleitet wird. Die französische Tageszeitung "Le Figaro" hatte zuvor ausserdem ein Video veröffentlicht, in dem ebenjener Wagen das Gefängnis verlässt. Sarkozys Ehefrau, Carla Bruni (57), habe sich laut der Angaben ebenfalls in dem Auto befunden. Sie habe ihren Mann abgeholt.