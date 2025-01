Nicolas Sarkozy wird 70: Eine Fussfessel zum Geburtstag?

Ein Ex–Präsident vor Gericht

Die Wahlniederlage gegen den sozialistischen Herausforderer François Hollande (70) im Jahr 2012 läutete schliesslich den Niedergang eines 1,65 Meter kleinen Mannes ein, der so gerne als der Grösste in die französische Geschichte eingegangen wäre. Nicolas Sarkozy, der früher auf zwei Partys gleichzeitig erscheinen konnte und als einer der umtriebigsten Männer Frankreichs galt, lebte die erste Zeit nach dem Machtverlust im Vakuum, in freiwilliger Selbstisolation. Das Volk wollte kaum mehr was von ihm wissen, die Politik auch nicht, dafür die Strafverfolgungsbehörden.