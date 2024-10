Nicole feiert 60. Geburtstag: Ein bisschen Party

ESC als beängstigendes Mega–Spektakel

Wie sie kürzlich in einem Interview mit «Schlager.de» verriet, kann sie auch mit der Entwicklung des «Eurovision Song Contest» zu einem bombastischen Mega–Spektakel nicht viel anfangen. Was sie dort in den letzten Jahren zu sehen bekam, rufe bei ihr «einige Bedenken auf», was dazu geführt habe, dass sie «da irgendwie raus aus der Nummer» sei. «Es ist mittlerweile schrill, es ist laut, es ist für mich manchmal beängstigend», so die einstige Grand–Prix–Königin. «Es gewinnen Titel, wo ich weder ein Liedgut noch grossartigen Gesang feststelle. Da werden mittlerweile einfach die technischen Möglichkeiten so ausgenutzt, dass man eigentlich vergisst, was das für ein Wettbewerb ist. Es ist doch ein Lieder–Wettbewerb! Da geht es doch um das beste Lied, die beste Komposition, den besten Text und die beste Interpretation. Das Ganze muss eine Einheit sein.»