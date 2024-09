Nicole Kidman dankt ihren Fans für die «Liebe und Freundlichkeit»

Grosse Anteilnahme unter den Prominenten

Nicht nur bei Kidmans Fans ist die Anteilnahme gross, auch zahlreiche Prominente drückten der Schauspielerin im Kommentarbereich ihres Instagram–Posts ihr Beileid aus. «Mein tiefstes Beileid an dich und deine Familie. Ich bin gesegnet, in ihrer Gegenwart gewesen zu sein. Ruhe in Frieden», kommentierte Musiker und Sänger Lenny Kravitz (60) den Post. Auch US–Schauspielerin Michelle Pfeiffer (66) äusserte sich zu Kidmans Verlust: «Mein Beileid zu deinem Verlust Nicole. Ich sende Segen an dich und deine Familie.»