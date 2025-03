Nicole Kidman gedenkt ihrer verstorbenen Mutter an Geburtstag

Nicole Kidman (57) hat ihrer verstorbenen Mutter an deren Geburtstag mit einem Instagram–Beitrag gedacht. 85 Jahre alt wäre Janelle Ann Kidman geworden, im vergangenen September wurde ihr Tod bekannt. «Ich vermisse Mama und Papa so sehr an dem Tag, der heute ihr Geburtstag gewesen wäre», schrieb sie am 12. März zu einem Bild ihrer Eltern und ergänzte ein rotes Herz. Ihre Mutter und ihr Vater Antony, der 2014 verstarb, strahlen auf dem Foto in die Kamera.