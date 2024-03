Nicole Kidman ist durch mit dem Glamour-Lifestyle

Hollywoodstar beim Windeln kaufen

Auch in ihrem Familienleben in Tennessee lässt Kidman keine Starallüren erkennen. So berichtet die Schauspielerin in dem Interview auch, dass sie ein aktiver Teil ihrer Stadtgemeinschaft sei – von Besuchen in Kinderkrankenhäusern bis zum Kauf von Windeln für die Schulspendenaktion. «Ich mag es, ein Teil von etwas zu sein, bei dem es nicht um meine Arbeit geht, nicht darum, wer ich bin, nichts davon», erklärt Kidman. «Ich bin einfach eine Bürgerin, die an der Welt teilhat.»