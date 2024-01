Nicole Kidman kommt halbnackt auf den roten Teppich

Hollywood–Star Nicole Kidman (56) sorgte für mächtig Blitzlichtgewitter, als sie am Sonntag die New Yorker Premiere ihrer neuen Serie «Expats» in New York besuchte. Trotz der winterlichen Temperaturen erschien die 56–Jährige in einem rückenfreien schwarzen Kleid mit grünem Innenfutter und hohem Beinschlitz auf dem roten Teppich. Darin zeigte sie nicht nur ihren durchtrainierten Rücken, sondern auch die seitlichen Sixpack–Ansätze.