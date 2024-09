Nicole Kidman kommt im gewagten Outfit zur Serienpremiere

Nicole Kidman ist viel beschäftigt

Es ist nicht die einzige Premiere, die Nicole Kidman zuletzt gefeiert hat. Ihr neuer Film «Babygirl», in dem sie an der Seite von Harris Dickinson (28) spielt, wurde am 29. August bei den Filmfestspielen in Venedig vorgestellt. Der Hollywoodstar trug in Italien ein Ensemble des Haute–Couture–Hauses Schiaparelli. In «Babygirl» mimt Kidman eine New Yorker Geschäftsfrau, die eine riskante Affäre mit ihrem viel jüngeren Praktikanten beginnt.