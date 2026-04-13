Nicole Kidman möchte Sterbebegleiterin werden

Ihren Vater hatte Kidman schon im Jahr 2014 verloren, gut zehn Jahre später, im September 2024, musste sie sich auch von ihrer Mutter verabschieden. Im Gespräch mit dem Magazin «GQ» deutete Kidman kurz nach dem Tod ihrer Mutter an, wie schwierig dieser Abschied für sie gewesen sein muss. «Sterblichkeit. Verbundenheit. Das Leben kommt und trifft einen», sagte sie damals. «Und der Verlust der Eltern, das Aufziehen von Kindern und die Ehe und all die Dinge, die einen zu einem komplett empfindsamen Menschen machen. [...] Das Leben ist also, puh. Es ist definitiv eine Reise. Und es trifft einen, wenn man älter wird. Es ist, als würde man um 3 Uhr morgens weinend und nach Luft schnappend aufwachen.»