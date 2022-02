Nicole Kidman posiert als Schulmädchen auf dem «Vanity Fair»-Cover

Doch auch die Gesamtinszenierung des Covers durch das italienische Künstler-Duo Maurizio Cattelan und Pierpaolo Ferrari, kommt nicht gut an. Zu viel Photoshop, so die Meinung der Fans. «Es sieht aus, als hätten sie ihren Kopf auf den Körper eines Teenagers gesetzt», lautet die Kritik. Was die Künstler wohl eigentlich illustrieren wollten, liest sich im Text zum Instagram-Post so: «Nach 40 Jahren Schauspielerei in mehr als 80 Film- und Fernsehprojekten sagt Kidman, sie gehe an jede Rolle heran, als käme sie frisch aus dem Schauspielunterricht.»