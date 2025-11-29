Nicole Kidman: Sportliches Thanksgiving nach der Trennung

Gruppenfoto vom Truthahn–Lauf

Denn die Schauspielerin und ihre Liebsten nahmen an dem Feiertag an einem sogenannten Truthahn–Lauf teil, wie Kidman später in ihren Instagram–Storys verriet. Sie teilte ein Foto ihres Teams, auf dem sie unter anderem neben ihrer Schwester Antonia Kidman, ihrem Schwager Craig Marran sowie ihren Töchtern Sunday (17) und Faith (14) posierte. Ihre beiden Adoptivkinder aus der Ehe mit Tom Cruise (63) scheinen hingegen nicht bei der Veranstaltung gewesen zu sein.