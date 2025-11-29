Schweizer Illustrierte Logo

  Nicole Kidman: Sportliches Thanksgiving nach der Trennung
Erster Feiertag ohne Keith Urban

Nicole Kidman: Sportliches Thanksgiving nach der Trennung

Nicole Kidman hat via Instagram Einblick in ihr erstes Thanksgiving–Fest nach der Trennung von Ehemann Keith Urban gegeben. Die Schauspielerin nutzte den Tag, um sich zusammen mit den gemeinsamen Töchtern sportlich zu betätigen.

Nicole Kidman hatte Keith Urban 2006 geheiratet. Mit dem Sänger bekam sie zwei Töchter.
Nicole Kidman hatte Keith Urban 2006 geheiratet. Mit dem Sänger bekam sie zwei Töchter. imago/Future Image / Steve Vas

Nicole Kidman (58) hat ihr erstes Thanksgiving nach der Trennung von Keith Urban (58) im Kreise ihrer Familie verbracht. Dabei ging es offensichtlich sportlich zu.

Gruppenfoto vom Truthahn–Lauf

Denn die Schauspielerin und ihre Liebsten nahmen an dem Feiertag an einem sogenannten Truthahn–Lauf teil, wie Kidman später in ihren Instagram–Storys verriet. Sie teilte ein Foto ihres Teams, auf dem sie unter anderem neben ihrer Schwester Antonia Kidman, ihrem Schwager Craig Marran sowie ihren Töchtern Sunday (17) und Faith (14) posierte. Ihre beiden Adoptivkinder aus der Ehe mit Tom Cruise (63) scheinen hingegen nicht bei der Veranstaltung gewesen zu sein.

Kidmans Familie trug für das Rennen passende T–Shirts mit Truthahnmotiv und der Aufschrift «Boulevard Bolt 2025». «So dankbar», schrieb die Schauspielerin dazu, die im Kreise des Teams zufrieden aussah. Sie kombinierte zu dem Shirt schwarze Leggins, weisse Turnschuhe, eine warme weisse Jacke, Sonnenbrille und eine schwarze Mütze.

Zweite Ehe gescheitert

Ende September wurde bekannt, dass sich Hollywoodstar Nicole Kidman und Country–Sänger Keith Urban nach 19 Jahren Ehe getrennt haben. Die Schauspielerin reichte laut «Page Six» nur einen Tag nach Bekanntwerden der Trennungsgerüchte die Scheidung ein. Als Grund für die Trennung nannte sie demnach «unüberbrückbare Differenzen».

Für Nicole Kidman ist es bereits die zweite gescheiterte Ehe. Sie war von 1990 bis 2001 mit Tom Cruise verheiratet und adoptierte mit ihm Tochter Isabella (32) sowie Sohn Connor (30).

Von SpotOn vor 6 Minuten
