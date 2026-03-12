Nicole Kidman spricht erstmals über ihr Leben nach der Scheidung

Nicole Kidman (58) meldet sich zurück. Nach einem bewusst ruhigen Jahr, das sie selbst als Zeit «in meinem Schneckenhaus» bezeichnet, steht 2026 für die australische Schauspielerin im Zeichen gleich mehrerer Grossprojekte. Im Interview mit dem Branchenmagazin «Variety» spricht sie auch erstmals über die Scheidung von Country–Star Keith Urban (58). Zu den Details sagt sie nichts, stattdessen betont sie: «Wir sind eine Familie und werden das bleiben. Alles andere thematisiere ich nicht, aus Respekt.»