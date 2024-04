Nicole Kidman und Keith Urban: Mit Töchtern auf dem roten Teppich

Nicole Kidman (56) und Keith Urban (56) haben sich zum ersten Mal mit ihren Teenie–Töchtern Sunday (15) und Faith (13) auf dem roten Teppich gezeigt. Für die Schauspielerin war die AFI Life Achievement Award Gala am Samstag (27. April) in Hollywood eine ganz besondere Veranstaltung. Denn sie durfte den Preis des American Film Institute für ihr Lebenswerk entgegennehmen und traf auch noch ihre «Big Little Lies»–Kolleginnen wieder.