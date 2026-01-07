Nicole Kidman und Keith Urban sind offiziell geschieden

Nach 19 gemeinsamen Ehejahren ist es nun offiziell: Die Schauspielerin Nicole Kidman (58) und Country–Star Keith Urban (58) haben laut «People» ihre Scheidung finalisiert. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die am 6. Januar 2026, in Nashville eingereicht wurden, haben sich die beiden 58–jährigen Stars auf eine einvernehmliche Trennung geeinigt, die vor allem das Wohl ihrer beiden Töchter in den Fokus rückt.