Nicole Kidman veröffentlicht romantisches Foto zum Hochzeitstag

Nicole Kidman wusste schnell, dass Keith Urban der Richtige ist

Kidman war von 1990 bis 2001 zunächst mit Cruise verheiratet und adoptierte mit dem Hollywoodstar Tochter Isabella sowie Sohn Connor (29). Anfang 2005 lernte sie Musiker Urban kennen, der schnell ihr Herz eroberte. Schon im Juni stand er an ihrem 38. Geburtstag um 05:00 Uhr morgens mit Gardenien vor ihrer Haustüre in New York, wie sie sehr viel später dem US–Magazin «People» erzählt hat. «Das ist der Mann, den ich hoffentlich einmal heiraten werde», habe sie sich in diesem Moment gedacht. Im folgenden Jahr verlobten sich die beiden und heirateten nur wenige Wochen später in Sydney. Die gemeinsame Tochter Sunday kam im Sommer 2008 zur Welt, deren Schwester Faith folgte Ende 2010.