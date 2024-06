Nicole Kidman vertraut auf ehrliches Feedback ihrer Töchter

Kidman will keine «Schleimer» um sich haben

Das Interview führte sie an der Seite ihres Schauspielkollegen Zac Efron (36), mit dem sie seit dem 28. Juni in der romantischen Komödie «A Family Affair» auf Netflix zu sehen ist. In dem Film verkörpert Kidman eine Mutter, die sich in eine chaotische Beziehung mit dem ehemaligen Chef ihrer Tochter verstrickt, der diese jedoch auch als persönliche Assistentin zurückgewinnen will.