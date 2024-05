Nicole Kidman warf bei «Big Little Lies» einen Stein durch eine Tür

Die 2017 erschienene HBO–Serie «Big Little Lies» erzählt die Geschichte einer Gruppe von Frauen, die mit traumatischen Erfahrungen der Vergangenheit und Gegenwart zurechtkommen müssen. Superstar Nicole Kidman (56) spielt in «Big Little Lies» Hauptfigur Celeste Wright. In einem vom «Hollywood Reporter» gehosteten Talk mit anderen hochkarätigen Stars berichtete die Schauspielerin jetzt von der enormen emotionalen Belastung der Dreharbeiten zu besagter Serie.