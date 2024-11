Nicole Kidman wünscht sich Zusammenarbeit mit Michael Haneke

So würde Kidman gerne einmal mit Martin Scorsese (81) zusammenarbeiten – allerdings nur, «wenn er einen Film mit Frauen macht», wie sie mit Augenzwinkern gepaart mit leichter Kritik wegen der meist männlichen Protagonisten in dessen Filmen anmerkt. Auch Kathryn Bigelow (72, «Tödliches Kommando – The Hurt Locker»), Spike Jonze (55, «Being John Malkovich») und Paul Thomas Anderson (54, «There Will Be Blood») zählen zu den Filmemachern, mit denen die Oscar–Gewinnerin künftig vor der Kamera stehen möchte.