Nicole Töpperwien: Was sagt ihr Mann Chris zum «Playboy»-Cover?

Im Rahmen der Instagram–Fragestunde bestätigte Nicole Töpperwien zudem, was schon bekannt war. Die Folge von «Goodbye Deutschland!», die am heutigen Freitag bei VOX läuft, ist die letzte überhaupt mit den Töpperwiens. Seit 2012 begleitet die Sendung den Auswanderer und «Currywurst–Mann» Chris Töpperwien. Als Nicole ihn 2021 kennenlernte, wurde sie selbst Teil der Show. Im Mai 2022 feierten sie ihre Hochzeit in Los Angeles, im Dezember kam ihr Sohn zur Welt. Seither lebt die Familie mit inzwischen zwei Hunden in Kalifornien.