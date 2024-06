Nie mehr ohne Security! Goldie Hawn reagiert auf zwei Einbrüche

Abschied von Los Angeles

Ausserdem leben Hawn und Russell inzwischen 131 Meilen (etwa 211 km) ausserhalb von Los Angeles in Palm Desert, Kalifornien. Im Podcast schwärmte sie, dass sie sich dort endlich «sicher» fühlen, nachdem sie jahrelang mit dem «schrecklichen» Los Angeles zu kämpfen hatten. Bisher lebten sie in Pacific Palisades und Malibu in Los Angeles. Ausserdem hat das Paar Häuser in Colorado und New York City.