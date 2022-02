Nie wieder Heisshunger? Darum ist eine zuckerarme Ernährung sinnvoll

Was müssen wir über Zucker wissen?

Julia Rotherbl: Zucker steckt leider nicht nur in Süssigkeiten, wo wir ihn natürlich vermuten. Zucker finden wir auch in eher würzigen Speisen, etwa in Fleischsalaten oder in Fertiggerichten. Das Problem dabei ist: Wir gewöhnen uns schnell an den süssen Geschmack und wollen immer mehr davon. Für die Gesundheit kann das gefährlich werden. Zucker gilt heute als einer der Hauptauslöser für Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht, Typ 2-Diabetes sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zucker ist ein Kohlenhydrat, wie auch Nudeln, Brot oder Reis. Essen wir also Kohlenhydrate, werden sie im Körper zu Zucker umgewandelt. Wir müssen uns wieder bewusster machen, dass der Körper gar keinen künstlich hergestellten Zucker oder andere Süssstoffe benötigt.