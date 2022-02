Nie wieder Trash-TV? Melanie Müller will «einen neuen Weg gehen»

Manager Kevin Neon erklärte «Bild» zu dem Post: «Melanie hört auf!» Und: «Die Melanie Müller, wie wir sie kennen, wird es nicht mehr geben.» Gehören Ballermann-Auftritte und TV-Shows also der Vergangenheit an - oder doch nicht ganz? Immerhin verabschiedete sich die 33-Jährige nicht nur mit einem Dankeschön an die Fans, sondern laut «Bild» auch mit dem Hashtag «#seeyouagain» von ihren Followern.