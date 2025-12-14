Niederlage zum Abschied: John Cena hat Wrestling-Karriere beendet

Längst ist Cena nicht mehr nur im Ring erfolgreich. Auch seine Karriere in Hollywood kann sich sehen lassen. Er war in Blockbustern und Erfolgsfilmen wie «The Suicide Squad», «Argylle» oder «Fast & Furious 9» zu sehen. Zuletzt sorgte er mit seiner eigenen Superhelden–Comedyserie «Peacemaker» für Furore. Sein Erfolg wird in der Branche nur von einem Namen übertroffen: Dwayne «The Rock» Johnson (53), ebenfalls ein Kollege aus der «Fast & Furious»–Filmreihe und wohl einer der grössten Hollywoodstars des Planeten.