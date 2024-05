Niederländer Joost Klein wird von ESC-Finale ausgeschlossen

«Wir verfolgen eine Null–Toleranz–Politik gegenüber unangemessenem Verhalten bei unserer Veranstaltung und sind bestrebt, allen Mitarbeitern des Wettbewerbs ein sicheres Arbeitsumfeld zu bieten», fügt die EBU in ihrer Erklärung hinzu. «In Anbetracht dessen wird das Verhalten von Joost Klein gegenüber einem Teammitglied als Verstoss gegen die Wettbewerbsregeln betrachtet.» Das Finale des 68. Eurovision Song Contests, das am heutigen Abend (11. Mai) im schwedischen Malmö stattfindet, werde nun mit 25 Beiträgen über die Bühne gehen. Sänger Isaak (29) aus Minden geht mit «Always on the Run» bereits als Dritter an den Start.