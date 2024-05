Niederländischer Sender gibt Statement zu Joost Klein

Nur Stunden vor dem grossen Finale des Eurovision Song Contests 2024 in Malmö hat die Europäische Rundfunkunion (EBU) am Samstagnachmittag (11. Mai) verkündet, dass der niederländische Act Joost Klein (26) von dem Musikcontest ausgeschlossen wird. Es habe einen Zwischenfall nach dem Auftritt des Musikers im Halbfinale am Donnerstag gegeben, den die schwedische Polizei aufgrund der Anzeige eines weiblichen Mitglieds des Produktionsteams untersucht. Nun hat sich die zuständige niederländische Rundfunkanstalt Avrotos in einem Statement zu Wort gemeldet, den Vorfall geschildert und ihre Enttäuschung über den Beschluss ausgedrückt.