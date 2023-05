Niedriger Wasserstand am Gardasee: Hat der Regen die Lage entspannt?

An Pfingsten zieht es viele Deutsche an den Gardasee. Kein Wunder: Das grösste Binnengewässer Italiens ist vor allem für die südlichen Bundesländer in wenigen Stunden zu erreichen. Allerdings zeichnet sich seit einiger Zeit ein Problem ab: Der See hat zu wenig Wasser. Jetzt gab es wieder etwas Regen, hat sich die Lage entspannt?