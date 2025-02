«Niereninsuffizienz zurückgebildet»: So geht es Papst Franziskus

«Zurückhaltende Prognose»

Insgesamt habe sich der «klinische Zustand des Heiligen Vaters in den letzten 24 Stunden weiter leicht verbessert», heisst es in einer von «Vatican News» veröffentlichten Mitteilung vom 26. Februar. Die in den letzten Tagen festgestellte leichte Niereninsuffizienz habe sich zurückgebildet und die am 25. Februar durchgeführte Computertomografie des Brustkorbs habe «eine normale Entwicklung des Lungenentzündungsbildes» gezeigt, heisst es weiter.