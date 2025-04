Nierenversagen? Prinz-Andrew-Klägerin Virginia Giuffre im Krankenhaus

Giuffre wurde bekannt durch ihre Anschuldigungen, dass Epstein und Ghislaine Maxwell sie im Alter von 17 Jahren an Prinz Andrew vermittelt hätten. Der britische Royal hat alle Vorwürfe stets bestritten, einigte sich jedoch 2022 mit Giuffre in einem aussergerichtlichen Vergleich. In der Vereinbarung drückte er sein Bedauern über seine Verbindung zu Epstein aus, gestand jedoch keine Schuld ein und entschuldigte sich nicht.