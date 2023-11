Nigel Farage bestätigt Teilnahme am britischen Dschungelcamp

Der Brexit–Befürworter Nigel Farage (59) wird an der britischen Ausgabe des Dschungelcamps teilnehmen. Bei X (vormals Twitter) bestätigte er, dass er bei «I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!» dabei ist. Zuvor war bereits darüber spekuliert worden. Angeblich lassen sich die Sendungs–Verantwortlichen den Einzug des Politikers ordentlich was kosten. Er soll die höchste Gage in der Geschichte der Show erhalten.