Nik P.: So heimlich und spontan war die Hochzeit

Sie beide wollten eigentlich nicht mehr heiraten. Was hat Ihre Meinung geändert?

Nik P.: Als ich Karin vor über vier Jahren kennenlernte, war ich gerade frisch geschieden und hatte ein wenig den Glauben an die tiefe Verbundenheit der Ehe verloren. Vor zwei Jahren begann die Pandemie und zusammen sind wir in dieser Zeit wirklich durch dick und dünn gegangen. Trotz des engen Zusammenseins Tag und Nacht über Monate hinweg haben wir uns nie gestritten. Im Gegenteil! Wir sind immer mit positiven Gedanken in den neuen Tag gegangen und haben versucht, das Beste daraus zu machen. Karin hat sich sehr um mich gekümmert und mich immer wieder zum Lachen gebracht, obwohl es mir manchmal in dieser Zeit sehr schwerfiel.