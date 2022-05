Niki Lauda: Rennstall McLaren enthüllt seine Bronzestatue

Niki Lauda starb 2019 in Zürich

Niki Lauda starb heute vor drei Jahren, am 20. Mai 2019, im Alter von 70 Jahren im Kreise seiner Familie in einem Krankenhaus in Zürich. Noch 2018 wurden ihm in Wien beide Lungenflügel transplantiert. Seine Lunge war aufgrund des schlimmen Feuerunfalls auf dem Nürburgring im Jahre 1976, der ihm beinahe das Leben kostete, bereits zuvor schwer geschädigt.