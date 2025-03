Nikki Glaser wird auch 2026 die Golden Globes moderieren

Nikki Glaser hofft, von Serienmachern entdeckt zu werden

Glaser freut sich in einem Statement sehr darauf, bei den 83. Golden Globes wieder durch den Abend führen zu dürfen. «Die Moderation der Golden Globes in diesem Jahr hat mir zweifellos sehr viel Spass gemacht», so Glaser. «Ich kann es kaum erwarten, es wieder zu tun. Dieses Mal dann vor dem ‹The White Lotus›–Team, das endlich mein Talent erkennt und mich in der vierten Staffel als skandinavische Pilates–Trainerin mit dunkler Vergangenheit besetzt.»