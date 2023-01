Nikki Reed erwartet Baby Nummer zwei mit Ian Somerhalder

Somerhalder fügte hinzu: «Alles, was ich mir schon als kleiner Junge gewünscht habe, war eine grosse Familie zu haben. Danke Nik, dass du mir dieses Geschenk gemacht hast. Runde zwei, wir kommen!» Weiter heisst es in seinem Post: «Danke, danke an diesen unglaublichen Menschen für das Geschenk des Lebens und der Liebe, dafür, dass sie die unglaublichste Mutter ist und so hart daran arbeitet, Träume wahr werden zu lassen! Als ich dieses Foto machte, konnte ich nicht glauben, was ich dabei sah. Es gibt nichts Schöneres...» Der 44-Jährige schloss den Beitrag mit der Bitte an alle, ihnen «Positives» für das nächste Kapitel ihres Lebens zu schicken. In den Kommentaren sammeln sich bereits zahlreiche Glückwünsche.