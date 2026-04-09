Nilam Farooq: Baby-Ankündigung als Zeichen für Selbstbestimmung

Nicht der erste Vorfall dieser Art

Denn bereits vor zwei Jahren seien vergleichbare Informationen zu ihrer damaligen Schwangerschaft unfreiwillig an die Öffentlichkeit gedrungen. «Anders als damals möchte ich dieses Mal selber die Kontrolle darüber behalten, den Wind aus den Segeln nehmen und nicht zulassen, dass das jemand anderes für mich veröffentlicht», erklärt sie ihre Beweggründe. Das Gefühl, dass diese Nachricht andernfalls von Dritten veröffentlicht werden könnte, bezeichnet sie als «ein beschissenes und ein hilfloses».