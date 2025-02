Nina Bott über Jörg Dahlmann: «Er hat ein Problem mit Frauen»

Sie schienen nicht sicher zu sein, ob Sie weiter bleiben möchten. Von anderen wurde geäussert, dass Unentschlossenheit unfair gegenüber den anderen sei, die weiter kämpfen wollen. Was denken Sie darüber?

Bott: Zu mir hat das keiner gesagt. Aber das ist schon fair. Alle, die sich da den Arsch aufreissen, haben es verdient und ich habe ihnen im Camp alles abgenommen. Die meisten hatten da so einen All–inclusive–Urlaub, weil ich da war. Ohne mich hätten sie zumindest die ersten Tage nicht so gut überstanden. Jetzt, wo ich weg bin, müssen sie sich ums Klo und solche Dinge kümmern. Die haben wirklich den ganzen Müll überall hingeworfen. Klopapier oder alle möglichen Reste von Hygieneartikeln, Zahnseide – was ich da alles aus dem Dschungel gerettet habe, das ist unfassbar. Ich war echt so ein bisschen das Mädchen für alles und jetzt müssen sie selbst sehen, wie sie klarkommen.