Nina Chuba mit neuem Album: Wilder Ritt auf der Gefühlsachterbahn

Affären, düstere Gedanken, Verletzlichkeit

In der zweiten Hälfte wird es ruhiger und deeper. «Vergessen» klingt nach Urlaub, wobei Chuba sich einer unheilvollen Affäre hingibt. «Fahr zur Hölle» ist eine Momentaufnahme aus düsteren Gedankengängen, die schliesslich eine Ausfahrt nimmt, die von Billie Eilish inspiriert sein könnte: «Ich fahr zur Hölle, kommst du mit / Ich hab gehört da ist ne Party / Vielleicht sollten wir da mal hin / Nur um zu sehen was uns erwartet». Der titelgebende Song ist schliesslich eine Klavierballade, in der sich Chuba so verletzlich zeigt wie bisher nie: «Du, nur du gegen dich selber / Ich schau dir zu / Spiegel in Scherben / Du bist kaputt / Das kann ja noch werden / Bleib bei dir bis zum Schluss».