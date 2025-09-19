Nina Chuba spricht über Selbstzweifel und Druck

Popmusikerin Nina Chuba (26) spricht offen über die Schattenseiten ihres Erfolgs. In einem aktuellen Gespräch mit dem Magazin «Der Spiegel» schildert sie, wie der Hype um ihre Person auch ihre Ängste und Druck verstärkte: «Es ist so absurd. Ich lebe meinen Traum, aber habe Angst, alleine einen Kaffee zu bestellen oder in einen Flieger zu steigen.» Sie wisse auch genau, woher das kam. «Das kommt aus meiner ‹Wildberry Lillet›–Zeit. Dieser Hype damals war so irre, und ich war darauf nicht vorbereitet. Es hat sich zunächst einfach angefühlt wie der völlige Kontrollverlust.»