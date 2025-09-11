Nina Dobrev und Shaun White sollen Verlobung gelöst haben

Schauspielerin Nina Dobrev (36) und Olympiasieger Shaun White (39) sollen sich getrennt haben, wie das US–amerikanische «People»–Magazin berichtet. Die Stars führten seit rund sechs Jahren eine Beziehung und waren seit Oktober 2024 verlobt. Doch zur Hochzeit wird es jetzt allem Anschein nach nicht mehr kommen.
Nina Dobrev zuletzt ohne Verlobungsring unterwegs
Auch wenn eine offizielle Bestätigung der Trennung noch aussteht, erklärte eine dem Paar nahestehende Quelle dem «People»–Magazin zu den Umständen: «Es war eine gemeinsame Entscheidung, die nicht leicht gefallen ist, aber sie wurde aus Liebe und tiefem Respekt füreinander getroffen».
Nina Dobrev hat in der Zwischenzeit auch einen Instagram–Post ihrer Verlobung, der sich als Pin ganz oben auf ihrer offiziellen Seite befand, wieder gelöst. Bei einem Auftritt vor wenigen Tagen beim Toronto International Film Festival wurde sie von Fotografen zudem ohne ihren Verlobungsring abgelichtet, der einen 5–Karat–Diamanten enthält. Eine Anfrage des «People»–Magazins an Vertreter der beiden Stars zur Trennung blieb zunächst unbeantwortet.
Zogen in der Corona–Pandemie zusammen
Die Liebe von White und Dobrev soll im Jahr 2019 begonnen haben, als beide bei einem Event in Florida als Sprecher auftraten. Zu Beginn der Corona–Pandemie zogen sie zusammen. White machte ihre Beziehung im Mai 2020 auf Instagram offiziell, nachdem er eine Reihe von Schnappschüssen geteilt hatte, auf denen Dobrev ihm einen Quarantäne–Haarschnitt verpasste.
«Nina hat mich während dieser ganzen Zeit einfach unglaublich unterstützt und war einfach grossartig», sagte White im Jahr 2022 rückblickend. «Während der Pandemie war sie meine Rettung – sie hat diese Zeit in meinem Leben zu etwas ganz Besonderem gemacht.»
Bei den Olympischen Winterspielen 2022, den letzten des dreimaligen Goldmedaillisten Shaun White, unterstützte die ehemalige «Vampire Diaries»–Schauspielerin ihren Partner. Im Oktober 2022 hielt der dann um ihre Hand an. «Ruhe in Frieden, Freund, hallo Verlobter», schrieb Dobrev damals zu Bildern des besonderen Moments.