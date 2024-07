Nina Ensmann ist nach Babypause zurück am «GZSZ»-Set

Nina Ensmann und ihr Partner Marc Demmig wurden im Februar erstmals Eltern, im Oktober 2023 hatte das Paar die Schwangerschaft bekannt gegeben und damit auch die Babypause angekündigt. Nun dürfen sich Fans also auf die Rückkehr von Jessica Reichelt in den «GZSZ»–Kiez freuen. Wie Ensmann im Interview mit RTL verrät, hatte sie ihren ersten Drehtag bereits am 2. Juli.