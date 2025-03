Nina Hagen: Die Godmother des Punk wird 70

Im Herbst 1977 gründete sie mit vier Kreuzberger Musikern die Nina Hagen Band und etablierte sich nach der Veröffentlichung des gleichnamigen ersten Albums über Nacht als erster deutscher Punk–Superstar. Den ersten grossen Erfolg feierte sie mit der Single «TV–Glotzer», einer deutschen Coverversion des Hits «White Punks on Dope» von der US–Rockband The Tubes. Auch Songs wie «Auf'm Bahnhof Zoo» oder «Unbeschreiblich weiblich» kamen beim jugendlichen Publikum der Zeit bestens an und sorgten nebenbei für interessante Gespräche am elterlichen Abendbrottisch.