Nina Hoss im ungewöhnlichen Dress bei den Independent Spirit Awards

Schauspielerisch hatte Nina Hoss in den vergangenen Jahren unter anderem mit Auftritten in der US–Serie «Homeland» und in dem Oscar–nominierten Film «Tár» mit Cate Blanchett ihre internationale Präsenz weiter ausgebaut. Hoss gilt damit als eine der wenigen deutschen Schauspielerinnen, die dauerhaft sowohl im europäischen Autorenkino als auch in US–Produktionen gefragt sind.