Nina Kunzendorf bald wieder in einem «Tatort» zu sehen

Darum geht es in «Schwesternliebe» aus Dresden

Zum Inhalt gab der Sender vorab bekannt: Mitten in der Nacht wird die 16–jährige Amanda (Emilie Neumeister, 25) mit einem blutverschmierten Skalpell in der Dresdner Neustadt aufgegriffen. Auf der Wache berichtet sie davon, von ihrem Vater (Maik Solbach, 52) verfolgt zu werden. Dieser soll sie und ihre Schwester Jana angeblich schon ihr ganzes Leben in einem Keller gefangen halten. Sie bittet die Kommissare eindringlich um Hilfe. Während Schnabel Zweifel hegt, glaubt Winkler der jungen Frau und will der Sache weiter nachgehen. Doch die Suche nach dem Keller gestaltet sich als schwieriger als gedacht...