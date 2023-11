«Ninja Warrior Germany»: Zwölf Promis stellen sich dem Parcours

Die prominenten Athletinnen und Athleten werden in zwei Parcours–Runden antreten. Die beiden besten Teilnehmenden stellen sich dem 32 Meter hohen Mount Midoriyama – dem finalen Hindernis. Für jedes Hindernis, das die Promis in der ersten Vorrunde bezwingen können, wandern 500 Euro aufs Konto. In jeder der vier Runden gibt es zudem einen Bonus von 1.500 Euro für den besten Lauf. In der zweiten Vorrunde bringen bezwungene Hindernisse 1.000 Euro ein, der Bonus steigt auf 2.000 Euro. Der Sieger am Mount Midoriyama erspielt ausserdem zusätzlich 20.000 Euro. Das Team, das das meiste Geld sammeln kann, wird zum Gewinner des Promi–Specials gekürt.