Nino de Angelo verlängert Tournee um zehn Konzerte

Ende des Jahres, im November und Dezember, wird Nino de Angelo (61) im Rahmen seiner «Irgendwann im Leben»–Tour in Städten wie Nürnberg, Berlin und Leipzig auftreten. Doch damit ist nicht Schluss. Im kommenden Jahr geht es mit der Tournee weiter, wie jetzt angekündigt wurde.
Zehn weitere Konzerte im Jahr 2026
«Irgendwann im Leben Live 2026» führt de Angelo laut einer Pressemitteilung im Februar erneut durch Deutschland. Demnach stehen derzeit zehn weitere Konzerte in neun Städten auf dem Programm. Losgehen soll es im kommenden Jahr am 15. Februar in Erfurt. Am 16. und 17. Februar spielt Nino de Angelo in Dresden, am 19. Februar in Mannheim und am 20. Februar in Bonn. Es folgen Dortmund (21. Februar), Gera (25. Februar), Regensburg (26. Februar), Frankfurt/Oder (27. Februar) und Rostock (28. Februar).
Der Vorverkauf für die neuen Termine beginnt demzufolge am 25. September, diesem Donnerstag, beim Anbieter Eventim. Der generelle Vorverkauf soll am kommenden Montag, dem 29. September, starten.
«Ich freue mich unendlich, wieder auf der Bühne zu stehen und die Kraft der Musik mit meinen Fans zu teilen», wird Nino de Angelo in der Mitteilung zitiert. «Die überwältigende Resonanz auf meine Konzerte zeigt mir, dass man im Leben niemals aufgeben darf – denn selbst die entferntesten Träume rücken in greifbare Nähe, wenn man mit Ehrlichkeit, Leidenschaft und höchster Qualität arbeitet.»
Neue Fassung seiner Platte mit frischen Songs
Fans dürfen sich zudem auf ein neues Album von de Angelo freuen. Am 24. Oktober soll «Irgendwann im Leben = Jetzt & Live» erscheinen. Darauf enthalten ist unter anderem auch seine neue Single «Liebe fühlt sich anders an», ein Duett mit Marina Marx (34). Das Doppelalbum, das sein Studioalbum «Irgendwann im Leben» beinhaltet, enthält zudem unter anderem zwei weitere neue Songs und eine Live–Fassung von «Jenseits von Eden». Laut eines Instagram–Beitrags von de Angelo ist das Album auf 250.000 Einheiten limitiert.