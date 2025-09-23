Nino de Angelo verlängert Tournee um zehn Konzerte

Neue Fassung seiner Platte mit frischen Songs

Fans dürfen sich zudem auf ein neues Album von de Angelo freuen. Am 24. Oktober soll «Irgendwann im Leben = Jetzt & Live» erscheinen. Darauf enthalten ist unter anderem auch seine neue Single «Liebe fühlt sich anders an», ein Duett mit Marina Marx (34). Das Doppelalbum, das sein Studioalbum «Irgendwann im Leben» beinhaltet, enthält zudem unter anderem zwei weitere neue Songs und eine Live–Fassung von «Jenseits von Eden». Laut eines Instagram–Beitrags von de Angelo ist das Album auf 250.000 Einheiten limitiert.