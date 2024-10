No Angels kündigen Tournee für Sommer 2025 an

Weiter geht die Tour am 18. Juli in Tuttlingen, wo die No Angels auf dem Honberg–Sommer spielen. In Regensburg performen sie am 23. Juli auf dem Piazza Open Air, danach geht es für sie am 3. August zum Kultursommer in Lüneberg. Das Abschluss–Konzert findet am 14. August im Rahmen des Sail 2025 in Bremerhaven statt.