No-Angels-Star Nadja Benaissa riet ihrer Tochter von Castingshow ab

Nadja Benaissa (42) wurde 2000 dank der Castingshow «Popstars» mit der Girlgroup No Angels deutschlandweit bekannt. Für ihre 25 Jahre alte Tochter wünscht sich die Sängerin aber offenbar einen anderen Weg: Sie riet ihr vor einigen Jahren von der Teilnahme an einer Castingshow ab. Das offenbarte Benaissa in einer neuen Folge der «NDR Talk Show», die am Freitagabend ausgestrahlt wird.