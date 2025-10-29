No Angels verlängern Jubiläumstour: Diese Städte sind neu dabei

2007 starteten die No Angels ein Comeback, allerdings nur zu viert. Petruo hatte sich von der Musik abgewandt und ist mittlerweile als Neurowissenschaftlerin am USC Brain & Creativity Institute in Los Angeles tätig. Nach dem Ausstieg von Nadja Benaissa war die Band ab 2010 kurzzeitig als Trio unterwegs. 2021 war Benaissa bei der bislang letzten Reunion wieder dabei. In dem Jahr veröffentlichten die No Angels ihr bisher letztes Studioalbum «20».