No-Make-up-Eyeliner: So funktioniert der virale Beauty-Trend

Eyeliner ohne Aufwand

Eine der ersten, die in einem TikTok-Video von diesem neuen Eyeliner-Hack erzählt hat, ist die Beauty-Influencerin Steph Hui. Ihr Video über den «No-Make-up-Eyeliner» hat fast drei Millionen Aufrufe auf TikTok und inzwischen zahlreiche Nachahmer gefunden, die die Schminktechnik der Anfang Zwanzigjährigen ebenfalls ausprobiert haben. Was wohl die meisten an dem Beauty-Trick begeistert, ist, dass er wirklich mit wenig Aufwand umzusetzen ist und am Ende für ein rundum gelungenes Augen-Make-up sorgt.