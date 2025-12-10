Nobelpreis-Debüt: Ihre Eltern nehmen Ingrid Alexandra in die Mitte

Der Friedensnobelpreis ging dieses Jahr an die oppositionelle Politikerin Maria Corina Machado (58) aus Venezuela. Sie konnte jedoch nicht vor Ort sein, deshalb nahm «die Tochter der Friedensnobelpreisträgerin, Ana Corina Sosa, den Preis im Namen ihrer Mutter entgegen», wie das norwegische Königshaus bestätigte. Diese bekam die Auszeichnung «für ihre Arbeit zur Sicherstellung der demokratischen Rechte für die Bevölkerung Venezuelas».