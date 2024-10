«Nobody is perfect»: Ariane Alter moderiert Spieleadaption als TV-Show

«Nobody is perfect»: Darum geht's

Angekündigt sind bis jetzt Hugo Egon Balder (74) und Ilka Bessin (52). Zu ihnen sollen sich «weitere bekannte Comedians und schlagfertige Prominente aus anderen RTLzwei–Formaten» gesellen. Ariane Alter wird in der Sendung «zehn verrückte Fragen» stellen und drei mögliche Antworten zur Auswahl stellen. Die Comedians und schlagfertigen Promis sollen anschliessend mithilfe von Fotos und Gegenständen möglichst kreativ und überzeugend vermitteln, dass ihre Antwort die richtige ist. Die Kandidatenduos können sich mit jeder richtigen Antwort 300 Euro erspielen. In der Finalrunde verdoppelt sich der erspielte Gewinn, wenn drei von fünf Fragen aus der Kategorie «Was ist wahr, was ist falsch?» richtig erraten werden.